PLİOMETRİK EGZERSİZLER

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“Egzersize yeni başlangıç yapmak isteyenler için ucuz ve kolay yöntem: pliometrik egzersizler

Pliometrik egzersizler güç, kuvvet, denge ve çeviklik geliştirmeye yardımcı olan dinamik egzersizlerdir, ancak yavaş ve basit başlamak en iyisidir. Pliometri Nedir? Pliometrik antrenman, vücudun alt kısmındaki hızlı kasılan kas liflerini hedef alan kısa, yoğun aktivite patlamalarını içerir. Bu lifler, hızı ve zıplama yüksekliğini artıran patlayıcı gücün üretilmesine yardımcı olur.

Harvard'a bağlı Mass General Brigham Spor Performansı ve Araştırma Merkezi'nde baş performans uzmanı olan Thomas Newman, "Pliometrikler basketbol, voleybol, beyzbol, tenis ve atletizm gibi hızlı ve güçlü hareketlere dayanan rekabetçi sporcular tarafından kullanılır" diyor. Pliometri aynı zamanda koordinasyon, çeviklik ve esnekliği geliştirmeye yardımcı olabilir ve mükemmel bir kalp atışı egzersizi sunar.

Sakatlanma riskini en aza indirirken eforu en üst düzeye çıkarmayı hedefleyin:

1-Biraz esnek bir yüzey seçin. Kalın, sert bir mat (ince bir yoga matı değil); iyi dolgulu, halı kaplı ahşap zemin veya dışarıdaki çim veya toprak, yere indiğinizde darbenin bir kısmını emen iyi seçeneklerdir. Fayans, beton veya asfalt yüzeylerde zıplamayın.

2-Başlamak için yerden sadece birkaç santim yüksekte olmayı hedefleyin. Ne kadar yükseğe zıplarsanız inişteki etkiniz o kadar büyük olur.

3-Yere indiğinizde bacaklarınızı bükün. Dizlerinizi kilitlemeyin.

4-Yumuşak bir şekilde inin ve sadece topuklarınızın üzerine inmekten kaçının.

Pliometrik antrenmanınıza hızlı bir başlangıç yapmak için başlangıç seviyesinde üç egzersiz örneği şu şekilde:

A) YAN SIÇRAMA

Ayaklarınızı birleştirerek dik durun. Ağırlığınızı sağ ayağınıza verin ve mümkün olduğunca sola doğru sıçrayın, sol ayağınızla iniş yapın ve ardından sağ ayağınızla iniş yapın. Sağa doğru zıplayarak tekrarlayın. Bu bir tekrardır.

Kollarınızı önünüzde tutabilir veya doğal bir şekilde sallanmalarına izin verebilirsiniz. Zıplarken kambur durmamaya veya omuzlarınızı öne doğru yuvarlamamaya çalışın. GLIK

Bu egzersizi kolaylaştırmak için yana doğru daha kısa bir mesafe zıplayın ve yere daha yakın durun. Bir seti tamamlamak için beş ila 15 tekrar yapın. Her set arasında dinlenerek bir ila üç set yapın.

B) İP ATLAMA

İp atlama etkili bir pliometrik egzersizdir çünkü kısa, hızlı yere temas süresini vurgular. Aynı zamanda koordinasyonu ve ipi temizlerken tekrarlanan atlama yüksekliğini de ölçer.

İki dakikalık ip atlama ile başlayın, ardından süreyi artırın veya ekstra setler ekleyin. İki dakika çok zor geliyorsa 10 ila 30 saniyelik bölümlere ayırın. Ayaklarınız birbirine dolanırsa, dengenizi yeniden kazanana kadar duraklayın ve sonra devam edin.

Daha kolay bir seçenek de ip atlama hareketlerini ip olmadan yapmaktır

C) ÖNE DOĞRU ZIPLAMA

Ayaklarınızı birleştirerek dik durun. Dizlerinizi bükün ve bir veya iki ayak ileri zıplayın. Vücudunuzu döndürün ve bir tekrarı tamamlamak için başlangıç pozisyonuna geri zıplayın.

Sıçrama sırasında kollarınızın doğal bir şekilde sallanmasına izin verin. 5 Bu egzersizi kolaylaştırmak için daha kısa bir mesafe zıplayın ve yere daha yakın durun.

Daha fazla zorluk istiyorsanız, daha uzağa ve daha yükseğe zıplayın. Bunu yapmak kolaylaştıkça, küçük engellerin üzerinden zıplamayı deneyin. Sopa gibi bir şeyle başlayın ve daha sonra kitap gibi yükseklikleri artırın

Pliometriyi Kimler Güvenle Deneyebilir?

Birçok çeşit pliometrik egzersiz vardır. Çoğu insan, insanların kutuların tepesine veya engellerin üzerinden atladığı spor salonu pliometriklerine aşinadır.

Ancak bunlar ileri düzey hareketlerdir ve yalnızca bazı beceriler ve kas gücü geliştirdikten sonra bir eğitmen yardımıyla denenmelidir.

Bu yazıda anlatılan başlangıç seviyesindeki pliometriklerin bile zorlayıcı olabileceğini unutmayın. ! Özellikle dizleriniz, beliniz veya kalçalarınız olmak üzere herhangi bir eklem sorununuz varsa veya denge ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, herhangi bir pliometrik antrenman yapmadan önce doktorunuza danışın.!

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan @druguryavuzcan / Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi

Fitoterapi Uzmanı (MSc)

Ozon Terapi ve Akupunktur Hekimi

GAPS Beslenme Danışmanı