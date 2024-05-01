Ücretsiz doğalgaz uygulaması sona erdi!

Geçtiğimiz yıl alınan karar ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023’ten 31 Mayıs 2023’e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendi. Ayrıca bir yıl boyunca hanelerde kullanılan doğalgazın 25 metreküp kısmı da vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN BİTİYOR?
Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
ÜCRETSİZ DOĞALGAZIN MALİYETİ 5 MİLYAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023'ten bu ay başına kadar 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in vatandaşlara ücretsiz dağıtılan doğalgazın miktarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Bayraktar, Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk tüketim faturalarının tamamının devlet tarafından karşılandığını, sonraki faturalarında ise 25 standart metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için oluşan maliyetin de 1 Mayıs'a kadar yine devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kurt - BU İNSANLARA ÇOK BİLE BUKADAR BELEŞ GAZ
Vatansever - Ne oldu Karadeniz de bulduğumuz gaz bitti mi yoksa boru mu tikandi.?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.