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Yenidoğan Derince Caddesi’ne yeni çehre

Büyükşehir tarafından başlatılan üstyapı çalışmasıyla Yenidoğan Derince Caddesi yepyeni bir çehreye kavuştu  

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Yenidoğan Derince Caddesi’ne yeni çehre
Yenidoğan Derince Caddesi’ne yeni çehre
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesinin yol üstyapısı yenilendi. Aşınma tabakası asfalt serimi yapılan caddenin bordür ve baskı beton yaya kaldırımları da değiştirildi. 1.500 metreküp kazı yapılan Yenidoğan Derince Caddesinde plent miks temel ve binder ve aşınma asfalt serim çalışması yapıldı. Bordür ve baskı beton yaya kaldırımı yapılan Derince Caddesinde elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıldı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

01 May 2024 - 10:23 - Gündem

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