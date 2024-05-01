01 May 2024 - 10:24- Gündem G:

Tüpraş’tan Kocaeli’ye dev yatırım! Yüzlere kişi istihdam edilecek

TÜPRAŞ, Kocaeli’ye alkilat üretmek amacıyla alkilasyon tesisi kurmak istiyor. Projenin toplam maliyetinin, 9 milyar 118 milyon 611 bin 600 TL olduğu açıklandı.

HABER MERKEZİ
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Tüpraş’tan Kocaeli’ye dev yatırım! Yüzlere kişi istihdam edilecek mask

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ ), alkilasyon tesisi kurmak için bir proje hazırlamış proje ile ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlamıştı. 9 milyar 118 milyon 611 bin 600 TL olan projenin ÇED sürecinde halkın katılım toplantısı tarihi belli oldu. Toplantı 27 Mayıs günü yapılacak. Toplantının saati ve yeri daha sonra açıklanacak.

TESİSİN İNŞAATI 3 YIL SÜRECEK

Proje kapsamında Alkilasyon Ünitesi kurulacak ve bu ünite kapsamında 1 adet flare, 1 adet 20 bin ton kapasiteli alkilat depolama tankı ve 1 adet 4 bin 950 metreküp kapasiteli propilen depolama tankı inşa edilecek. Tesisin inşaat çalışmaları yaklaşık 36 ay sürecek.

ÇOK SAYIDA PERSONEL ALINACAK

Proje kapsamında arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 1000 personel, projenin işletme aşamasında kontrol operatörü, saha operatörleri, baş operatör, işletme ve proses mühendisleri dahil toplam 53 personel çalışması planlanıyor. 
# Tüpraş, oldu, türkiye

01 May 2024 - 10:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Kemal - gidin uşak afyon niğde oralara yapın yatırımı. Birazda oralar kalkınsın . Oranın gençleri iş bulsun. Üst üste aynı şehre yapılan yatırımlar sadece nüfus dengesizliğine yol açıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:30
01

Hassan - Marmara bölgesinde dışına YAPIN burası doldu

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 11:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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