GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/298
KARAR NO : 2024/115
Kocaeli ili, Gölcük İlçesi, Yeni Mahallesi, Cilt No:4, Hane:172, BSN:20'de nüfusa kayıtlı, 44011579292 TC kimlik numaralı, Fahri ve Semihan kızı, 14/02/1987 İzmit doğumlu Nuriye Esra KURTULUŞ'un nüfus kaydında Nuriye Esra olan isminin "Sare Esra" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur.
ESAS NO : 2023/298
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.