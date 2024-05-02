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GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/298KARAR NO : 2024/115Kocaeli ili, Gölcük İlçesi, Yeni Mahallesi, Cilt No:4, Hane:172, BSN:20'de nüfusa kayıtlı, 44011579292 TC kimlik...

GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN mask

ESAS NO : 2023/298
KARAR NO : 2024/115
Kocaeli ili, Gölcük İlçesi, Yeni Mahallesi, Cilt No:4, Hane:172, BSN:20'de nüfusa kayıtlı, 44011579292 TC kimlik numaralı, Fahri ve Semihan kızı, 14/02/1987 İzmit doğumlu Nuriye Esra KURTULUŞ'un nüfus kaydında Nuriye Esra olan isminin "Sare Esra" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur.

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Basın No ILN02024275

02 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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