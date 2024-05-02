GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/298

KARAR NO : 2024/115

Kocaeli ili, Gölcük İlçesi, Yeni Mahallesi, Cilt No:4, Hane:172, BSN:20'de nüfusa kayıtlı, 44011579292 TC kimlik numaralı, Fahri ve Semihan kızı, 14/02/1987 İzmit doğumlu Nuriye Esra KURTULUŞ'un nüfus kaydında Nuriye Esra olan isminin "Sare Esra" olarak DÜZELTİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur.