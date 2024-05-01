Beşiktaş meydanına yürümek için kurulan bariyerleri aşan gruba polis müdahalesi

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan meydana doğru yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.