45 yıl önce hayata veda eden Esengül'ün hayatı film oluyor. Şarkıcının sırlarla dolu yaşam hikâyesi, 'Uçurumda Açan Çiçek: Esengül' filmiyle beyaz perdeye taşınacak. Pınar Deniz'in oynayacağı konuşuluyor.

Bu yaz çekilecek film seneye şubat ayında vizyona girecek.

ESENGÜL'ÜN HAYATI...

Esen Ağan 15 yaşında katıldığı bir ses yarışmasında birinci oldu. Ağan'ın eğitimini üstlenen besteci Abdullah Bayşu ona ses eğitiminin yanında bir de ismine Gül'ü ekleyerek sahne ismini verdi. Esengül, 16 yaşında Lunapark Gazinosu'nda sahneye Emel Sayın'ın alt kadrosunda çıktı.Sesi çok beğenildi ve Bebek'teki Belediye Gazinosu’ndan assolistlik teklifi geldi. Teklifi kabul eden Esengül en genç assolist olarak şöhrete kavuştu. Ve sonrasında birçok gazinoda sahneye çıktı. 1971'de Zalim ile önemli bir çıkış yaptı ve 1973'te 'Taht Kurmuşsun Kalbime' şarkısını söyleyen Esengül'ün çıktığı gazinolar dolup taştı.

Esengül 18'ini geçtikten sonra ise Orhan Akçınar ile evlendi. "Şiddetli geçimsizlik" nedeniyle boşandılar. Sonra Adnan Şenses ile tanıştı. Birlikte yaşamaya başladılar.

1977 yılında yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu'nun yaptığı 'Yansın Bu Dünya' filminde Aysel Gürel, Saadet Sun, Adnan Şenses ve Yaşar Yağmur'la başrolleri paylaşan Esengül, Şenses’i terk etti ve Beşiktaşlı futbolcu Tayfun Kalkavan'la sevgili oldu ama bu ilişki de uzun sürmedi.

BİR ŞARKI İKİ ÖLÜM

1979 yılında bir gece Şişli'deki Semiramis Gazinosu'nda şarkı söyleyen Esengül'ü dinleyenler arasında 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu da vardı. Oflu İsmail o gece aynı şarkıyı iki kere istedi. Esengül söyledi. Fakat ikinci kez şarkı söylenirken Oflu İsmail havaya bir el ateş açınca gazino sahibi Akbulut Karaoğlu ile tartıştı, silahlar çekildi. Akbulut Karaoğlu ve şef garson Hasan Yolaldı olay yerinde öldü.

O geceden yıllar sonra Esengül'ün kardeşi Sezen Beşikçi olayı şöyle anlattı:

"Oflu İsmail sahnenin en önündeki büyükçe bir masada oturuyordu. Masası çok kalabalıktı. Tabakların içinde kokain vardı, sürekli çekiyorlardı. Ablam sahne aldığında Oflu İsmail 'Aldırma Gönül' adlı şarkıyı söylemesini istedi. Ablam da söyledi. Sonra bir daha söylemesini istedi. Ablam şarkıyı tekrar okudu. Sonra bir anda silahlar patladı. Ne olduğunu anlayamadım, bağrış çağrış herkes kaçıştı. Gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu vuruldu. Garson Hasan Yolaldı da beni korumak isterken vuruldu; bana aşıktı, apar topar kulise götürmek isterken bir mermi ona isabet etti. Ablam 'Sen bu olaya hiç karışmıyorsun' dedi ve biz hemen toz olduk. Zaten gazinoyu da hemen boşalttırdılar. Ablam depresyona girdi, cinayeti gördüğünü söylese Oflular peşini bırakmayacak, söylemese ölenin Malatyalı yakınları. Ablam deli gibiydi. Hiçbir şey anlatmadı beni olaylardan uzak tutmak için. Sonradan duyduğuma göre Oflu İsmail ile gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu arasında uyuşturucu işinden kaynaklanan bir husumet varmış. Ancak bu ne derece doğru bilemiyorum."

ESRARENGİZ KAZA

Semiramis Gazinosu'ndaki cinayetlerin üzerinden günler sonra Esengül yeni bir sinema filminin başrolü için teklif alınca bunu kutlamak istedi. 18 Nisan 1979'da Esengül, Emirgan'da kardeşi Sezen Ağan, arkadaşları Turhan Yazıcı ve işadamı Mehmet Faruk Özfıratlı ile geç saatlere kadar eğlendi. Sabah bir otomobille yola çıktılar. Ataköy Motel'in önündeki caddenin ortasına konmuş kalasları son anda fark eden Mehmet Faruk Özfıratlı fren yaptı. Ancak aracın frenleri tutmadı. Otomobil bir köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Bariyerin demir çubuğu önde bulunan Mehmet Faruk Özfıratlı'ya sonra hemen arkasında oturan Esengül'e saplandı. Mehmet Faruk Özfıratlı olay yerinde, Esengül ise hastanede ameliyat sırasında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Turhan Yazıcı ve Sezen Ağan yaralıydı.

Söylentilere göre otomobilin fren telleri o gece onlar eğlenirken birileri tarafından gevşetildi. Polis ise kazanın "aşırı alkol ve hız nedeniyle" gerçekleştiğini kayıtlara geçti.

Esengül'ün cenazesi Fatih Camii'nde kılındı. Cenaze törenine sadece ailesi ve yakınlarından oluşan 20 kişi katıldı.

Gazinodaki cinayetlerden sonra kayıplara karışan ve sonrasında yakalanan Oflu İsmail ise iki kişiyi nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:

"Akbulut Karaoğlu başıma dikildi. Elini ceketinin altında tabanca tutar vaziyette, 'Bir tane daha sıkmazsan adisin' dedi. Ceketinin altında tabancasını görünce eline sarıldım. Akbulut’un adamı Hasan Yolaldı’nın silahını bana doğrulttuğunu gördüm. Ben daha atik davranarak silahımı çekip önce iki el Akbulut Karaoğlu’a, sonra da Hasan Yolaldı'ya ateş ettim. İkisi de vuruldu. Sonra süratle kaçtım. Asansörü iptal etmişlerdi. Merdivenlere yöneldim. Tuvalette saklanan kişi bana ateş etti. Siper aldım. Bu kişi de benim aşağı inmemi bekliyordu. Ben de, pat pat yere vurarak merdivenlerden kaçıyormuş izlenimi verdim. Bu kişi, tuvaletten çıkıp bana ateş etmeye başlayınca ateş ederek kolundan vurup kaçtım."

30 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak 2007'de Rahşan Affı'yla tahliye edilen Oflu İsmail 2015'te öldü.