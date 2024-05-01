İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nda 5. sınıf kayıtları başladı

SINAV 1 HAZİRAN’DA

Başvurular Google form üzerinden alınacak. Düzey belirleme sınavı ise 1 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Sonuçlar 10 Haziran’da duyurulacak. Kesin kayıt tarihleri 24 Haziran – 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak. Okul konu ile ilgili şu duyuruyu yaptı.

DUYURU

1- Ön kayıtlar 25 NİSAN2024–29MAYIS 2024 tarihleri arasında Okul Web Sitesinden Online olarak yapılacaktır. Veliler tarafından aşağıda verilen linkte bulunan formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır. Formda istenilen bilgilerin doğruluğundan veliler sorumludur.

Form linki

https://forms.gle/pv8wi7Zwc1jbgk5G7

2- 1 HAZİRAN2024 CUMARTESİ SAAT 10.00’da Düzey Belirleme Sınavı yapılır. Sınav başlamadan yarım saat önce öğrenciler velileri tarafından okula getirilir.

3- Sınav başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav salonuna gelen öğrenciler sınava alınır. Sonrasında gelenler sınava alınmaz. İlk otuz dakika Öğrencilerin sınav salonundan çıkmasına izin verilmez. Sınav süresince öğrencilerin kimlik belgeleri masaların üzerinde durur.

4- Sınavda 4.Sınıf müfredatından; Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinden soru sorulacaktır.

5- Okula kayıt için müracaat edip Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrencilerin müracaatları değerlendirilmez.

6- Sadece sınav puanı esas alınarak sıralama oluşturulacaktır. Bu sıralama sonucunda ilk 100’e giren öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

7- Kesin Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri Sınav sonuçları açıklandıktan sonra (24 HAZİRAN 2024 -5 TEMMUZ 2024 Tarihlerinde) kesin kayıt yaptıracaklardır.

8- Kesin Kayıt hakkı kazanıp herhangi bir sebeple kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybederler.

9- Herhangi bir sebeple yukarıdaki sınav takviminde, sınav kapsamlarında veya kontenjan durumunda değişiklik yapma hakkı okul müdürlüğünde saklı tutulmaktadır. Okul idaresi yapılacak değişiklikleri velilere okulun resmi internet sitesinden duyuracaktır.

10- Öğrenciler sınava gelirken yanlarında TC Kimlik kartları, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş getirecektir.