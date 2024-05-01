İstikrarsız futbol ustası: ‘REİS’

ÜMRANİYE’DE YATTI, BANDIRMA’YA ATTI…
Portekizli Reis Amaral’dan söz ediyoruz. Ona ‘Amiral Reis’ ismini veren gazete olarak “Bir maç Reis, bir maç rezil” adını da koyuyoruz. Guerasma’yı andıran sitili ve hırçınlığıyla usta bir ayak. Vatandaşı Candeias ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Ancak Ümraniye maçındaki yenilgide adeta yürüyecek hali kalmamış gözüken yorgun Reis Amaral, Mustafa Gürsel’in de inadıyla Bandırma maçında ilk yarı sahadaydı, ancak yine çok iyi değildi. Ancak ikinci yarı açılınca, takım da coştu. Amaral golünü de attı. Kendisine kızanlara golden sonraki bakışı böyleydi. Hatalı gol yediren Gökhan’a koşarak da moral verdi.
PEKALA KİMDİR BU REİS AMARAL?..
Portekizli João Reis Amaral, Kocaelispor takımında orta saha pozisyonunda görev yapıoyor. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Candal kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Padroense, Mirandela, Pedras Rubras, Oliveirense, Vitória Setúbal, Benfica, Lech Poznań, Paços Ferreira’da oynadı. 7 Eylül 1991 (32 yıl yaşında)’de Vila Nova de Gaia’da doğan Reis, Kocaelispor 41’yı kaptı. Boyu 1,72 olan oyuncu değişik oylun stiliyle hem büyülüyor, zaman zaman da kahrediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.