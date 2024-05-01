Altın tabancalı tetikçi, Türkiye’de: Dikkat, penisten vuruyor!

Almanya, uluslararası polis teşkilatı Interpol ile birlikte, 30 yaşındaki altın tabancalı katil Ferhat K.'yı arıyor.

Uyuşturucu çetelerinin tetikçisi olduğu öne sürülen, kurbanlarını başından ve penisinden vuran Ferhat K.'nın Türkiye’ye kaçtığı sanılıyor.Beş ay önce cesedi bulunan 27 yaşındaki bir Arnavut genci ile ilgili cinayeti soruşturan polis, baş şüpheli olarak Ferhat K.'nın peşine düştü. Uetersen kasabası yakınlarında, kullanılmayan bir nargile barda uyuşturucu dağıtımı ile ilgili bir anlaşmazlık sonucu Arnavut genç başından vurularak infaz edilmişti.Ferhat K.'nın son 10 yıldır uyuşturucu camiasında silahlı saldırılara karıştığı belirtiliyor.

ADAM KAÇIRMA DA VAR

Ferhat K.'nın, son olarak bir Arnavut’u Belçika üzerinden kaçırdığı ve vurulan kişinin birkaç ameliyattan sonra zorlukla hayatta kaldığı belirtiliyor.

Ferhat K.'nın 2016 yılında ise nişanlısı Aline P.'yi bir diskoteğin önünden almak isterken, orada bulunan St. Pauli takımı futbolcusu Armin B.'yi penisinden vurarak yaraladığı belirtildi.

Bununla ilgili sabıka kaydı da dosyalarda bulunan Ferhat K., cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından 5,5 yıl hapis cezası aldı. Ancak karar öncesi Türkiye’ye kaçtı.