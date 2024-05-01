İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim’e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanan gruplar Taksim’e yürümek istedi. Sloganlar atan gruplar, polis barikatını zorlarken polis ekipleri gruba müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
01 May 2024 - 11:51- Gündem Güncelleme:
Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplara polis müdahalesi
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanarak Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekçi̇ - çok yazık çok , TÜRK polisi ile , TÜRK emekçilerini biribirlerine karşı hale getirdiler . özgür özel ne görüşeceksin Erdoğan ile ortak noktan mı var ? bence görüşmeyi iptal edin .
Kurt - Mitinge kapalı, Taksim de Suriyelilerin mitingine izin verildi.
Mitinge kapalı, Galata köprüsünde İsrail'le ticaret yapanların mitingine izin verildi.
Mitinge kapalı, Atatürk hava limanında miting AKP ye izin verildi.
Ama, İŞÇİLERİN BAYRAMINDA İŞÇİLERE TAKSİM YASSSSAKKKK.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.