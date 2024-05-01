01 May 2024 - 11:51- Gündem G:

Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplara polis müdahalesi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanarak Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplara polis müdahalesi
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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim’e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanan gruplar Taksim’e yürümek istedi. Sloganlar atan gruplar, polis barikatını zorlarken polis ekipleri gruba müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
# 1 mayıs

01 May 2024 - 11:51 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(2)
02

Emekçi̇ - çok yazık çok , TÜRK polisi ile , TÜRK emekçilerini biribirlerine karşı hale getirdiler . özgür özel ne görüşeceksin Erdoğan ile ortak noktan mı var ? bence görüşmeyi iptal edin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:40
01

Kurt - Mitinge kapalı, Taksim de Suriyelilerin mitingine izin verildi.

Mitinge kapalı, Galata köprüsünde İsrail'le ticaret yapanların mitingine izin verildi.

Mitinge kapalı, Atatürk hava limanında miting AKP ye izin verildi.

Ama, İŞÇİLERİN BAYRAMINDA İŞÇİLERE TAKSİM YASSSSAKKKK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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