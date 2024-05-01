01 May 2024 - 12:08- Gündem G:

Hak-İş, 1 Mayıs’ı Kocaeli’nde kutluyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kocaeli’nde kutluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Hak-İş, 1 Mayıs’ı Kocaeli’nde kutluyor mask


Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması çerçevesinde Kocaeli İzmit’te bulunan Seka Park’ta miting gerçekleştirecek. 13.00’de başlanması beklenen mitingde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, miting alanında bulunan halka seslenecek. Konuşmaların ardından ise Hak-İş’e ait alt sendikaların da katkısıyla "1 Mayıs Bildirisi" okunacak.
# 1 mayıs

01 May 2024 - 12:08 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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