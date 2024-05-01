DANA’NIN KUYRUĞU BU HAFTA DA KOPMAZ

Normal sezonun sondan ikinci haftası, pazar günü oynanacak maçlar yine 16.00’de başlayacak. İlk iki takımın direkt Süper Lig’e yükseldiği kategoride Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig takımı oldu. 3.bileti alacak tek takım aranıyor…

Eyüp ve Göztepe’den sonra 3.Sakarya, 4. Kocaelispor ve Çorum, 6.Bodrumspor ve 7.Boluspor, 5 Mayıs Pazar saat 16.00’yı iple çekiyor. Ortak hedef 3.olup tek final maçıyla Süper Lig bileti almak…

PAZARA KUŞBAKIŞI BİR GÖZ ATALIM

57 puanlı 3.sıradaki komşu Sakaryaspor, Kocaelispor deplasman final maçından önce, pazar günü Tuzlaspor’u konuk edecek. 34 puanlı Tuzlaspor, bu maçı kazanamazsa, Adanaspor’a fena yakalanıp, düşme korkusunu son maça taşıyabilecek. 4.sırada olan, ancak lig bitmediği için 5. gibi gözüken Kocaelispor, Çorum karşısında ilk maçta 2-1 kazanıp, ikinci yarıda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı için, rakibi ve dostundan, olası puan eşitliği durumunda bir üstte yer alıyor.

BİZ BODRUM’A GİDİYORUZ, ÇORUM URFA’YI KONUK EDİYOR

Kocaelispor, 6.sırada 53 puanda bulunan Play-Off hattına tutunmaya çabalayan Bodrumspor’a konuk olacak. Maçı kazanırsa 3’ncülük için büyük avantaj yakalayacak. Eşit puan halinde 5.sırada kalacak Çorumspor ise son haftaların flaş ekibi Şanlıurfaspor takımını konuk edecek. Cihat Arslan yönetimindeki Urfa, bu maçı kaybederse ateş hattına inebilecek. Çorum kaybederse, 3’ncülük şansını hayli azaltacak. Haftaya 7.sıradan giren Boluspor, düşme korkusunu az da olsa hisseden Manisa’ya konuk olacak.

SAKARYASPOR İLE İKİ MAÇ OYNAYABİLİRİZ

Dünyanın en önemli ilk 10 derbisi arasında sayılan Kocaelispor-Sakaryaspor derbisi ise normal sezonun son haftasına denk geliyor. Kocaelispor Bodrum’dan puansız döner ve Sakarya Tuzla’yı yenerse, puan farkı 5’e çıkacak. Son haftaki Sakarya maçının bir önemi kalmayacak. Kocaelispor Bodrum’u yener ve Sakarya içeride Tuzla’ya yenilirse, komşunun bir puan önüne çıkacak ekibimiz, son maçta berabere bile alsa, son maçta deplasmanda Bolu ile oynayacak Çorum aradan sıyrılmazsa 3.olarak direkt final oynamaya hak kazanacak. Kocaelispor’un beraberlikleri, tamamen Sakarya’ya yarayacak. Son analizde, bu hafta 3.sıra netlik kazanmayacak gibi gözüküyor.

DİREKT FİNAL OYNAYACAK 3.SIRA TAKIMI OLMAK

İÇİN MÜCADELE EDEN 3 TAKIMIN KALAN İKİ MAÇI:

3.SAKARYA 57 PUAN:

33.HAFTA: TUZLA (İ)

34.HAFTA: KOCAELİ (D)

4.ÇORUMSPOR 55 PUAN:

33.HAFTA: ŞANLIURFA (İ)

34.HAFTA: BOLUSPOR (D)

5.KOCAELİSPOR 55 PUAN:

33.HAFTA: BODRUM (D)

34.HAFTA: SAKARYA (İ)