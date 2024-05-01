Kocaelispor ünlü Salmakis’te kalacak

Kocaelispor’un Pazar günü kritik deplasmanda oynayacağı Bodrum maçının programı açıklandı. 3 Mayıs Cuma yola çıkacak ekip, 14:00 tesisten ayrılacak. 16:25’te Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Pegasus’a ait tarifeli uçakla direkt Bodrum’a uçacak ekip, Otel Salmakis’te konaklayacak ve akşam idmanı yapacak. Kafile, pazar günü 16.00’da başlayacak maç bittikten sonra 21.10 uçağıyla Bodrum’dan yine direkt Sabiha Gökçen’e dönecek.