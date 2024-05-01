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Taksim'de polisin müdahalesi sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere polis biber gazı ile saldırırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgilerimi gönderiyorum" diyerek 1 Mayıs mesajı paylaştı.

Taksim'de polisin müdahalesi sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı mask

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü İstanbul'da Taksim'de kutlamak isteyen işçi ve emekçilere polisin biber gazlı saldırısı sürdüğü sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Erdoğan, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:


"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."
# AKP, 1 mayıs, medya

01 May 2024 - 13:08 - Siyaset

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