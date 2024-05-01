Taksim'de polisin müdahalesi sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü İstanbul'da Taksim'de kutlamak isteyen işçi ve emekçilere polisin biber gazlı saldırısı sürdüğü sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Erdoğan, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.