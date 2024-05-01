Beklenen festival başlıyor

01-05 Mayıs tarihleri arasında Gölcük Kavaklı Sahili Deprem Anıtı yanı Marina'da yapılacak olan "Karadeniz Ateşi" sokak lezzetleri ve horon festivali start alıyor.

Yılın ilk kadırgası niteliğinde olan ve onlarca Karadeniz sanatçısının 5 gün boyunca her gece sahne alacağı festivalde ayrıca her yörenin sokak lezzetlerinden tadabilir, denize karşı müzik dinlerken çay kahve içip horona katılabilirsiniz.

AKM Medya organizasyonunda gerçekleştirilen festivalde gün içinde stantları gezebilir, alışveriş yapabilirsiniz.

FESTİVALDE DEV LUNAPARK

Karadeniz müzikleri ve sokak lezzetlerinin yanısıra, festivalde birde dev bir lunapark olacak. Aileler eğlenirken, çocuklarda lunaparkta gönüllerince vakit geçirebilecekler