Beklenen festival başlıyor

01-05 Mayıs tarihleri arasında Gölcük Kavaklı Sahili Deprem Anıtı yanı Marina'da yapılacak olan "Karadeniz Ateşi" sokak lezzetleri ve horon festivali start alıyor.
Yılın ilk kadırgası niteliğinde olan ve onlarca Karadeniz sanatçısının 5 gün boyunca her gece sahne alacağı festivalde ayrıca her yörenin sokak lezzetlerinden tadabilir, denize karşı müzik dinlerken çay kahve içip horona katılabilirsiniz.
AKM Medya organizasyonunda gerçekleştirilen festivalde gün içinde stantları gezebilir, alışveriş yapabilirsiniz.
FESTİVALDE DEV LUNAPARK
Karadeniz müzikleri ve sokak lezzetlerinin yanısıra, festivalde birde dev bir lunapark olacak. Aileler eğlenirken, çocuklarda lunaparkta gönüllerince vakit geçirebilecekler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Acısulu - bıktık bunlardan be
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.