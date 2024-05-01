DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'

1 Mayıs’ta yasaklı Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’ye çağrı yapan ve sabahın erken saatlerinden burada toplanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Taksim’e yürüme kararından vazgeçti.
Yapılan müzakereler sonrasında sonuca ulaşamayan konfederasyonların kararına 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan TMMOB, Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği de uyacaklarını bildirdi.
KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz “Öyle bir şiddet uygulanıyor ki kitleye yön vermek mümkün değil. Yöneticilerin bu sorumluluğu alması şaşkınlık verici. Yürümeye çalışmak, başka riskler yaratacak” açıklamasında bulundu.
DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Polis barikatının önündeki hukuk dışı engelleme ve müdahalelerin ardından DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB'nin oluşturduğu tertip komitesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun bir açıklama yapması ve ardından etkinliğin sonlandırılması kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Eroldemirbek - özgür özel hak iş ve TÜRK işe dokunmayıp diğerlerini yerlerde sürükleyip ters kelepçe taktıranla NEYİ KONUŞACAKSIN . işçi sana küser gereksiz randevu yapmamalısın.
Nereye Payidar? - Bi' bekle bakalım Demirbek, ne olacak ne olmayacak. Sanki şapkadan tavşan çıkacak, hele bir dur! Hemen bir ön yargı, hemen bir şikayet!
Lazo - Sen 1.partisin.O da 2.partinin genel başkanı.Kendini ayaklar altına aldırma.Bayramlaşma da zaten tespih tanesi gibi dizilmiştiniz.Kendisi de altın varaklı koltukta tek başına oturuyor du?Ego tavannnn!!!!!
Gercek - Yine koşa koşa oy verilsiniz akp işçiler
Isveçli - özgür bey , cumhurbaşkanı ile görüşme .
Lazo - Neyi konuşacak?Anayasa mahkemesi kararını tanımayan ve anayasaya uymayan ile konuşulamazzzz!!!!!!!
Derinceli - 01 isveçli doğru söylersin özgür duran kalkan la görüşmeli
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.