SP Gölcük'ten 1 Mayıs açıklaması

İlgili açıklama şu şekilde: "Her yıl 1 Mayıs’ta dünyanın çeşitli yerlerinde işçiler düzenledikleri etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutlamakta, güncel taleplerini dile getirmekte, insanca çalışma ve yaşama koşulları talep etmektedirler. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik vermek gerekmektedir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de insanca bir yaşam için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle rızkı için çalışan ve gayret eden işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, hak ettikleri değeri gördükleri bir Türkiye temenni ediyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.