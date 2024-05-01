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SP Gölcük'ten 1 Mayıs açıklaması

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy 1 Mayıs İşçi Bayramıyla ilgili açıklamada bulundu.

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SP Gölcük'ten 1 Mayıs açıklaması mask

İlgili açıklama şu şekilde: "Her yıl 1 Mayıs’ta dünyanın çeşitli yerlerinde işçiler düzenledikleri etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutlamakta, güncel taleplerini dile getirmekte, insanca çalışma ve yaşama koşulları talep etmektedirler. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik vermek gerekmektedir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de insanca bir yaşam için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle rızkı için çalışan ve gayret eden işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, hak ettikleri değeri gördükleri bir Türkiye temenni ediyorum."
# 1 mayıs, türkiye, talep, çalışma, işçiler

01 May 2024 - 13:53 - Siyaset

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