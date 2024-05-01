01 May 2024 - 14:02- Gündem G:

Kocaeli Valisi Yavuz: "1 Mayıs yürüyüşlerini GAMER'den takip ediyoruz"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle gerçekleştirilen yürüyüş ve faaliyetleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ediyoruz" dedi.

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Kocaeli Valisi Yavuz: "1 Mayıs yürüyüşlerini GAMER'den takip ediyoruz" mask


Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, tüm güvenlik önlemleri de alındı. Vali Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle gerçekleştirilen yürüyüş ve faaliyetleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden ( GAMER) takip ediyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
# GAMER, 1 mayıs, medya

01 May 2024 - 14:02 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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