01 May 2024 - 14:07- Gündem G:

Yürüyüş Yolunda 1 Mayıs coşkusu

Cihat Polat
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Yürüyüş Yolunda 1 Mayıs coşkusu
Yürüyüş Yolunda 1 Mayıs coşkusu
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İzmit'te 1 Mayıs coşkusu Demokratik Kitle Örgütlerinin yürüyüşü ile başladı. Belediye İşhanı önünde slogan ve marşlarla başlayan kutlamaya CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleri yer aldı. Yürüyüş eski Real AVM’nin otoparkında yapılacak açıklama ve konserin ardından sona erecek.
# 1 mayıs, chp

01 May 2024 - 14:07 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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