Yürüyüş Yolunda 1 Mayıs coşkusu

İzmit'te 1 Mayıs coşkusu Demokratik Kitle Örgütlerinin yürüyüşü ile başladı. Belediye İşhanı önünde slogan ve marşlarla başlayan kutlamaya CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleri yer aldı. Yürüyüş eski Real AVM’nin otoparkında yapılacak açıklama ve konserin ardından sona erecek.