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Şike operasyonunda teknik direktör ve kaleciye gözaltı

Kırklareli'nde "şike operasyonunda" teknik direktör ile kaleci gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Şike operasyonunda teknik direktör ve kaleciye gözaltı mask

Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

01 May 2024 - 14:20 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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