01 May 2024 - 14:29- Gündem G:

Hak-İş 1 Mayıs’ta emeğin başkenti Kocaeli’de

Hak-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün Türkiye’nin dört bir yanından üyeleriyle Kocaeli’de bir araya gelerek miting düzenledi. Mitingde konuşan Hak İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Muharrem Şubası, “ Hak İş Kocaeli İl Başkanlığı olarak bu yol emeğin başkenti olan Kocaeli’de kutlanması bizim için çok kıymetli” dedi.

Aygün Baş
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Hak-İş 1 Mayıs’ta emeğin başkenti Kocaeli’de mask
Hak-İş 1 Mayıs’ta emeğin başkenti Kocaeli’de
Hak-İş 1 Mayıs’ta emeğin başkenti Kocaeli’de
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Hizmet-İş başta olmak üzere, Öz Çelik-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Gıda-İş, Öz İplik-İş ve Öz Sağlık-İş gibi önemli sendikaları bünyesinde bulunduran Hak-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında bir araya geldi. Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ankara’ya kadar olan tüm illerden katılım sağlanan mitinge HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikaların genel başkanları, Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, İdris Ersoy, işçi sendikaları il başkanları ve binlerce işçi katılım sağladı.

Hak-İş 1 Mayıs’ta emeğin başkenti Kocaeli’de

KOCAELİ’DE KUTLANMASI BİZİM İÇİN GURUR

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan ardından Kur’an tilaveti ile devam eden mitingin açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, “Hak İş Kocaeli İl Başkanlığı olarak bu yol emeğin başkenti olan Kocaeli’de kutlanması bizim için çok kıymetli. Daha güçlü sendikacılık için, sömürüsüz baskısız bir hayat için, katledilen tüm mağdurlar için yaşasın 1 Mayıs yaşasın emek. Barış için, özgürlük için, haklarımız için daha güçlü sendikacılık için daha çok demokrasi için sosyal adalet için buradayız. İş ve aş için baskısız, onurlu bir yaşam için buradayız. Filistin'de, Gazze'de soykırıma uğrayan binlerce çocuk ve kadın için tüm dünyada katledilen mazlum ve mağdurlar için buradayız. Yaşasın emek” ifadelerini kullandı

Hak-İş 1 Mayıs’ta emeğin başkenti Kocaeli’de

# 1 mayıs, Ankara, Hak-İş, hizmet, sağlık

01 May 2024 - 14:29 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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