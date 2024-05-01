- Ekonomi

Bakanlık frene bastı: 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli

Bakanlık piyasadaki tavuk eti fiyatını düşürecek adımı attı. Kanatlı et ihracatına getirilen sınırlama 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli olacak.

Bakanlık frene bastı: 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli mask

Türkiye’de beyaz et sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan tavuk eti fiyatlarına karşı önlem olarak kanatlı et ihracatına sınırlama getirme kararı aldı.

AYLIK EN FAZLA 10 BİN TON

Yapılan düzenlemeyle, 1 Mayıs’tan itibaren yılsonuna kadar tavuk eti ihracatı, aylık en fazla 10 bin ton olacak şekilde kısıtlandı.

Yılsonuna kadar toplam ihracat miktarının ise 80 bin ton ile sınırlandırılması planlanıyor.

PİYASADA DENGE SAĞLAMAK İÇİN ADIM ATILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler ve iç talepteki artışın, spekülatif fiyat yükselişlerine yol açtığına dikkat çekildi.Bakanlık, piyasada dengenin sağlanması ve tüketicinin mağdur olmaması için bu adımın atıldığını belirtti. Sektör temsilcileri ve tüketiciler, bu kararın piyasada olumlu bir etki yaratacağını ve tavuk eti fiyatlarının makul seviyelere çekilmesine yardımcı olacağını umuyor.
# 1 mayıs, türkiye, Ticaret, dikkat

01 May 2024 - 14:40 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - Sarayı kapatmadan rejim cumhuriyet olmadan ne yapsanız faydasız o cumhuriyet ilan edilecek.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:01
01

Eroldemirbek - zorla güzellik olmaz. önce saraylar kapatılmalı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 14:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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