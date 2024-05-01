Bakanlık frene bastı: 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli

Türkiye’de beyaz et sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan tavuk eti fiyatlarına karşı önlem olarak kanatlı et ihracatına sınırlama getirme kararı aldı.
AYLIK EN FAZLA 10 BİN TON
Yapılan düzenlemeyle, 1 Mayıs’tan itibaren yılsonuna kadar tavuk eti ihracatı, aylık en fazla 10 bin ton olacak şekilde kısıtlandı.
Yılsonuna kadar toplam ihracat miktarının ise 80 bin ton ile sınırlandırılması planlanıyor.
PİYASADA DENGE SAĞLAMAK İÇİN ADIM ATILDI
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler ve iç talepteki artışın, spekülatif fiyat yükselişlerine yol açtığına dikkat çekildi.Bakanlık, piyasada dengenin sağlanması ve tüketicinin mağdur olmaması için bu adımın atıldığını belirtti. Sektör temsilcileri ve tüketiciler, bu kararın piyasada olumlu bir etki yaratacağını ve tavuk eti fiyatlarının makul seviyelere çekilmesine yardımcı olacağını umuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Sarayı kapatmadan rejim cumhuriyet olmadan ne yapsanız faydasız o cumhuriyet ilan edilecek.
Eroldemirbek - zorla güzellik olmaz. önce saraylar kapatılmalı .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.