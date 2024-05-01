 NİSAN AYI BÖYLE GEÇTİ

İzmit’te seçimi yine kazanan CHP, Derince ve Karamürsel’de de seçimi kazanmayı başardı. CHP üç, AKP sekiz ilçede belediye başkanlığını kazandı. Büyükşehir’de zafer yine AKP’nin… CHP’li başkanların Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etmesi, siyasi tansiyonu azalttı. Nisan ayına AKP İzmit Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan İbrahim Efe’nin hiçbir şey ortada yokken dayak yemiş gibi kendini yere atıp yuvarlanması damga vurdu. Efe’nin bu tavrı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e kumpas olarak değerlendirildi.

Taklacı İbrahim Efe görevinden istifa etti

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan tartışma sırasında hiçbir darbe yokken kendini aniden yere atan ve yuvarlayan AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, partisinin disiplin soruşturması açması üzerine görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Hürriyet Yıldız’a teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe’de AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin durup dururken dayak yemiş gibi kendini yere atıp yuvarlanması görüntülerini kayıt altına alan mahalle sakini Çiçek Yıldız’ı makamında ağırlayarak teşekkür etti. Hürriyet, “Çiçek Abla’nın tesadüfen çektiği video, bizlere kurulmaya çalışılan kumpas ortaya çıkmış oldu” dedi.

Gökçe: Belediyenin 330 milyon TL borcu var

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, belediyenin borcunun 330 milyon TL, personel sayısının da 700 olduğunu söyledi. Borcun da personelin de çok fazla olduğunu belirten Gökçe, buna rağmen enkaz edebiyatı yapmayacaklarını açıkladı.

CHP, üç ilçede seçimi kazandı

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, üç belediye başkanlığını kazandı. CHP’nin adayı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te seçimi bir kez daha kazanmayı başardı. CHP, İzmit’in yanı sıra Av.Sertif Gökçe ile Derince’yi, Ahmet Çalık ile de Karamürsel’de seçimi kazandı. AKP ise Büyükşehir Belediyesi dahil diğer 9 ilçede seçimden zaferler ayrıldı. CHP, Körfez’de, bağımsız aday Cengiz Kan da Kandıra’da seçime itiraz etti, itirazlar reddedildi.

Büyükakın: Seçmenin mesajını aldık

Türkiye’deki ve Kocaeli’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Daha önce bize oy veren seçmenin eli CHP’ye oy vermeye gitmemiş ancak bize de bir mesaj vermiş” dedi.

“Güç zehirlenmesi Yaşamayacağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bize destek veren bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum. 400 bin kişinin başkanıyız. Asla şımarık ve kibirli davranmayacağız. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız" dedi.

Teleferiğe biniş, tam 250 TL, öğrenci 100 TL

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe teleferiğinde bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları tam 250 TL, öğrenci 100 TL olarak açıklandı.

Kocaeli’de EDS’ler denetime başladı

Gölcük ile Körfez arasında 5 farklı noktada, Kuruçeşme, Kartepe, Başiskele ve Gebze'de belirli noktalarda yer alan Elektronik Denetim Sistemi (EDS), dün devreye girdi. Hız koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Saffet Sancaklı MHP’ye geri dördü

31 Mart seçimleri öncesinde, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler” sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisi üzerine istifa eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli’nin daveti üzerine partiye geri döndü.

CHP’li başkanlardan Büyükakın’a ziyaret

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP’den belediye başkanı seçilen Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Av. Sertif Gökçe ve Ahmet Çalık, il başkanı Bülent Sarı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

İki belediye arasında YOL TARTIŞMASI!

İzmit Belediyesi, ekiplerinin Büyükşehir tarafından yol yapım alanına bırakılmadığını, fiziksel saldırıya uğradığını belirtirken, Büyükşehir ise İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesiyle karşılaştıklarını iddia etti.

İzmit Körfezi’ndeki bu REZALET nedir?

Edindiğimiz bilgiye göre İzmit Körfezi’nde 5 aydır denetim yapılmıyor. Yük gemileri sintinesini gelişi güzel denize bırakıyor. Durum böyle olunca körfezin her tarafında kirlilik oluştu. Vatandaş yetkilileri göreve çağırdı.

Mali müşavirler isyanda!

Mali müşavirler basın açıklaması yaparak sıkıntılarını dile getirdi. Açıklamada, “İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı” denildi.

Saray yeniden KYÖD’e aday

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) Başkanı Uğur Saral, yeni dönemde daha güçlü bir yapıyla faaliyetlerine devam edeceğini ifade ederek, yeniden aday olduğunu duyurdu.





Çimento fiyat artışına tepki!

Kocaeli Müteahhitler Birliği (KMB) Başkanı Oğuzhan Keleş seçim arifesinde “çimento ve beton” ürünlerine yapılan zamma tepki göstererek, “Müteahhitlik sektörü olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz” dedi. Keleş, “Fırsat buldukça insafsız bir şekilde inşaat sektör maliyetlerini, dolayısıyla konut maliyetlerini artıran çimento üreticilerinin, seçim arifesinde “çimento ve beton” ürünlerine ortalama yüzde25 civarı zam yapmalarını müteahhitlik sektörü olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz” dedi.

Sapanca Gölü için uyarı geldi!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Kocaeli Şubesi yönetim kurulu, Sapanca Gölü’ne dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Sapanca Gölü şu sıralar her yönden risk altında. NATO boru hattından sızan yakıtın göle sızması gösterdi ki, gölün korunması için yeni tedbirler alınmalıdır” denildi.

Yazık oldu Meryem’e

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Meryem Tuana Bozkurt, Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 20 yaşında olan Meryem’in feci kazada ölümü büyük üzüntü yarattı.

Örnek muhtar!

Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Selçuk Marul, gençlerin uyuşturucu kullanması muhtemel olan metruk binanın girişine elleriyle duvar örerek, “Gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından kurtarmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Mühendisler tepkili!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, meslektaşlarının şantiyelerde uğradığı saldırılara tepki gösterdi.

YRP’li Eldoğan'a ÖNEMLİ GÖREV

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı olan iş insanı Yalçın Eldoğan, daha sonra adaylıktan vazgeçmiş, Yeniden Refah Partisi’ne katılmıştı. YRP Genel Merkezi, Eldoğan’ı AR-GE başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

Gross Market’te yangın çıktı

İzmit 42 Evler semtinde bulunan Gross Market'te yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında market tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gölcüklü üç defineci mağarada can verdi

İznik’teki bir mağarada define ararken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen Gölcüklü baba Teyfik Özdemir (68), oğlu Okan Özdemir (42) ile arkadaşları İbrahim Ergün (38) hayatını kaybetti.

SP’li Zafer Mutlu yeniden il başkanı oldu

SP İl Başkanlığından istifa ederek Başiskele Belediye Başkan adayı olan Zafer Mutlu, seçimi kaybedince il başkanlığına geri döndü.

İzmit Arpalık’ta garip bir muhtarlık seçimi!

İzmit Arpalık Mahallesi’nde itiraz üzerine babasıyla aynı ismi taşıyan Hasan Erdöl’ün muhtarlığı İl Seçim Kurulu kararı ile düştü. Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulunun kararını bozdu ve Hasan Erdöl’ün muhtarlığını onadı.

Avukat Kandemir bypass ameliyatı oldu

Kocaeli Barosu avukatlarından, gazetemiz yazarı Raif Kandemir, dün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Kandemir’in tıkalı iki damarının açıldığı öğrenildi.

Mamiklerin acı günü

Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde ikamet eden iş adamı Reşat Mamik (53), evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Reşat Mamik’in Mamikler Group’un sahipleri Haluk ve Faruk Mamik’in amca oğlu olduğu öğrenildi

Yıldırım ve Soydabaş DANIŞMAN YAPILDI

Yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, yeni dönemin ilk atamalarını gerçekleştirdi. Büyükakın, Karamürsel eski Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı siyasi danışman olarak atarken, başkan vekili olarak görev yapan Mustafa Soydabaş’ı ise kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak görevlendirdi.

50 yıllık sorun çözüldü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet ali Paşa Mahallesi’ndeki yarım asırlık kamulaştırma sorununu çözüme kavuşturdu. Mustafa Çalık Sokak yüzlerce kişinin katıldığı iftar programı ile hizmete açıldı.

Zehir tacirlerine BÜYÜK DARBE

Kocaeli merkezli olarak 3 ilde düzenlenen “Narkoçelik-11” operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, Türkiye’de tek seferde ele geçirilen üçüncü en büyük kokain miktarı olarak kayıtlara geçti. Operasyon sonunda 10 kişi tutuklandı.

KOÜ’de 2 fakülte ve 7 bölüm kapandı

Kocaeli Üniversitesi’nde yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde radikal bir karar alındı. Kurum idaresi, 2025 yılında Siyasal Bilgiler ve İşletme fakülteleri ile 7 bölümde öğrenci kaydının yapılmayacağını duyurdu.

SEKA’da Kaya’ya destek

Seka Devlet Hastanesi’nde toplanan Genç Sağlık Sen üyeleri sebepsiz bir şekilde hastane temsilcisi Tuncay Kaya’nın süpervizör görevinden alınmasını hukuksuz olduğunu ifade ederken konunun sendikaya yönelik ir göz dağı olduğunu öne sürdü.