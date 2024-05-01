Derince Belediyesi'nin 2 kişiyi işten çıkarmasına AKP'li isimden tepki

Derince Belediyesi’nde 2 işçinin AK Parti’ye üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edildi. Söz konusu iddiaya AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ise çok sert sözlerle tepki gösterdi. Merdan, seçimden önce kimsenin işten çıkarılmayacağı sözü veren Başkan Sertif Gökçe’yi hedef aldı. Merdan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“ 31 Mart Yerel seçimlerinden önce katıldığı bir canlı yayın programında, sosyal medya hesabında konu ile ilgili video içeriği de mevcut olan ve basına verdiği sözlü demeçlerde Derince Belediyesi personeline “emeğin siyaseti olmaz” diyerek işten çıkarmama sözleri veren, birlik narâları atan CHP’li Belediye Başkanı; geçtiğimiz günlerde AK Parti üyesi olmaları ve bu davaya gönül vermiş olmaları sebebiyle 2 arkadaşımızı işten çıkarmıştır. Üstüne üstlük işe gelmemişler ,bankamatikçilermiş diyerek arkadaşlarımıza toplum nezdinde kişiliklerine ve ailelerine haksız bir ithamda bulunmuşlardır.
AK PARTİLİ PERSONELE İHTİYACI YOK
Minareyi çalan elbette kılıfını hazırlar, CHP li Belediye yönetimi de kılıfına uydurma gayreti içerisindeyken söylemleriyle çelişkili, verdiği sözlerin tam tersi bir eylem gerçekleştirerek eline yüzüne bulaştırmıştır. Usul ve yasaya uygun olduğunu “düşünerek” aldığı işten çıkarma kararının altında esasen siyasi bir maksat bulunduğu aşikâr. Mesai saatinin bitimine 15 dakika kala iki arkadaşımızı fesih bildirimlerine imza atmaları için çağırmalarından ne kadar iyi niyetli(!) oldukları da teveccühünüzdür. Bununla birlikte; belediye bünyesinde verilen hizmete göre personel sayısının çokluğundan yakınan ve “mağdur edebiyatı yapmayacağız” diyen CHP’li Belediye Başkanı, geçtiğimiz hafta CHP Eski İl Kadın Kolları Başkanını Derince Belediyesi’ne personel olarak almıştır. Belediyenin madem personel ihtiyacı yoktu, işten çıkarılan arkadaşlarımızdan birisine neden “çalıştığınız birimde personele ihtiyaç yok” denilerek onun yerine hemen bir başkası alındı? Sanırım CHP’li Belediye Başkanın AK partili personele ihtiyacı yok… Göreve gelişinin henüz ilk ayında bu denli seçim öncesi verdiği sözleri unutup kararlar alan CHP’li Belediye Başkanı hakkında takdir vatandaşımıza aittir.^"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Bülent H. - İbrahim Efe yi de izmit belediyesinden atmışlardı. Neden ? Bankamatik çalışanıydı. Yani çalışmadan maaş alanlardan. Aynısı Derince belediyesinde de vardır. Çalışmadan bankamatikten maaşını alan herkesi atın.
GARİBAN - Çoğu belediyelerde resmi çalışan öyle kişiler var ki, Aylığını alıyor, başka dernek yada külüplerde üyelik yapıyor. Vatandaşa ait iş zamanını dışarda bu gibi işlerle geçiriyor, Partinin tüm imkanlarından yararlanıyor. Sonrada iktidar değişip atılınca başlıyorlar mağdur edebiyatı yapmaya, Atılınca aynı partinin diğer Belediyelerine kolayca tekrar giriyorlar. Zaten bu gibi kişilere kimse iş vermez, Devran böyle dönüyor. Tahminin Belediyerde çalışan her 8 kişiden 2 tanesi fazla, Çalışan çalışıyor, yatan yatıyor.
Kuram - İyi yapmışlar darısı diğer kenelerin başına
Met - arkadaşım calışmadan bedavadan kimseye millettin parasını aylık olarak veremessiniz,belediyeyi batırıp,bir sürü insanı ne diye aldınız neden bu tarafına bakmıyorsun 700 kişi derince belediyesinde acaba ne üretiyorlar.
Fikrimde - Bizim soracağımız tek soru ,aynısını AK PARTİli belediyeler neden yapmıyor ACABA,değil mi???
Hasan - Akp kralını yaptı git akp li belediyelere hepsi akp li bir tane numunelik başka partiden bulamazsın akp li belediyelerde bankamatik elemanı dolu.
Emekli - Akp li belediyelerin bu işi zaten 25 senedir yapıyor belediyelerin içini boşalttı kendi adamlarını işe almak için zaten fetocu diye khk ile işten çıkarttı.sen akp nin bu millete yaptıgı zulmü bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya artık halk bunları yemiyor
Emekli - İnşallah insanlar akp li diye işten atılmıştır.rabbim akp den hesap sorulduğu günleri bu Türk milletine göstersin.milletin ekmeğini çalan kendi adamlarını ise alan her türlü yolsuzluk yapan bu hırsız akp nin bizden çaldıklarını hesabı sorulsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.