Derince Belediyesi'nin 2 kişiyi işten çıkarmasına AKP'li isimden tepki

Derince Belediyesi’nde 2 işçinin AK Parti’ye üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edildi. Söz konusu iddiaya AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ise çok sert sözlerle tepki gösterdi. Merdan, seçimden önce kimsenin işten çıkarılmayacağı sözü veren Başkan Sertif Gökçe’yi hedef aldı. Merdan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ 31 Mart Yerel seçimlerinden önce katıldığı bir canlı yayın programında, sosyal medya hesabında konu ile ilgili video içeriği de mevcut olan ve basına verdiği sözlü demeçlerde Derince Belediyesi personeline “emeğin siyaseti olmaz” diyerek işten çıkarmama sözleri veren, birlik narâları atan CHP’li Belediye Başkanı; geçtiğimiz günlerde AK Parti üyesi olmaları ve bu davaya gönül vermiş olmaları sebebiyle 2 arkadaşımızı işten çıkarmıştır. Üstüne üstlük işe gelmemişler ,bankamatikçilermiş diyerek arkadaşlarımıza toplum nezdinde kişiliklerine ve ailelerine haksız bir ithamda bulunmuşlardır.

AK PARTİLİ PERSONELE İHTİYACI YOK

Minareyi çalan elbette kılıfını hazırlar, CHP li Belediye yönetimi de kılıfına uydurma gayreti içerisindeyken söylemleriyle çelişkili, verdiği sözlerin tam tersi bir eylem gerçekleştirerek eline yüzüne bulaştırmıştır. Usul ve yasaya uygun olduğunu “düşünerek” aldığı işten çıkarma kararının altında esasen siyasi bir maksat bulunduğu aşikâr. Mesai saatinin bitimine 15 dakika kala iki arkadaşımızı fesih bildirimlerine imza atmaları için çağırmalarından ne kadar iyi niyetli(!) oldukları da teveccühünüzdür. Bununla birlikte; belediye bünyesinde verilen hizmete göre personel sayısının çokluğundan yakınan ve “mağdur edebiyatı yapmayacağız” diyen CHP’li Belediye Başkanı, geçtiğimiz hafta CHP Eski İl Kadın Kolları Başkanını Derince Belediyesi’ne personel olarak almıştır. Belediyenin madem personel ihtiyacı yoktu, işten çıkarılan arkadaşlarımızdan birisine neden “çalıştığınız birimde personele ihtiyaç yok” denilerek onun yerine hemen bir başkası alındı? Sanırım CHP’li Belediye Başkanın AK partili personele ihtiyacı yok… Göreve gelişinin henüz ilk ayında bu denli seçim öncesi verdiği sözleri unutup kararlar alan CHP’li Belediye Başkanı hakkında takdir vatandaşımıza aittir.^"