01 May 2024 - 15:16- Gündem G:

Vatandaştan şok iddia: Kendisine ait daireyi belediye sattı, hakkını arayınca darp edildi!

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Vatandaştan şok iddia: Kendisine ait daireyi belediye sattı, hakkını arayınca darp edildi! mask
Vatandaştan şok iddia: Kendisine ait daireyi belediye sattı, hakkını arayınca darp edildi!
Vatandaştan şok iddia: Kendisine ait daireyi belediye sattı, hakkını arayınca darp edildi!
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Gazetemize ulaşan Necmeddin Çerikcioğlu skandal iddialarda bulundu. İddiaya göre Körfez İlimtepe Belediye Evleri 4. Etap N Blok’ta dairesi bulunan ev sahibi Çerikcioğlu’nun tapu sahibi olduğu daire Körfez Belediyesi tarafından başka bir isme satıldı. Olay yaşanırken yurtdışında olduğunu iddia eden Çerikcioğlu dairesinde oturan kiracının da zor ve tehditle evden çıkartıldığını söyledi. “21 numaralı daire ile 22 numaralı(depo-sığınak) daireyi yalan belgeyle yerlerini değiştirip tapusu ve tüm hakları üzerime olan daireyi başka isme satarak evime kondular” diyen vatandaş hakkını ararken Çağatay B. Ve Osman G. tarafından darp edildiğini dile getirdi. Darp raporu almasına ve Jandarma’ya götürmesine rağmen herhangi işlem yapılmadığını ve sürekli önünün kesildiğini iddia eden Çerikcioğlu yetkililerin olaya müdahale etmesini talep etti. “İSU, Tapu, İZGAZ her şey hala bizim üzerimize” diyen Çerikcioğlu bu hadisenin bölgedeki birçok farklı etapta da yaşandığını iddia etti.
Vatandaştan şok iddia: Kendisine ait daireyi belediye sattı, hakkını arayınca darp edildi!
Vatandaştan şok iddia: Kendisine ait daireyi belediye sattı, hakkını arayınca darp edildi!

# talep

01 May 2024 - 15:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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