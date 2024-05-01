Başkan Arslan: “1 Mayıs insan olma onurunun yükseldiği gündür”

Hizmet-İş başta olmak üzere, Öz Çelik-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Gıda-İş, Öz İplik-İş ve Öz Sağlık-İş gibi önemli sendikaları bünyesinde bulunduran Hak-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında bir araya geldi. Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ankara’ya kadar olan tüm illerden katılım sağlanan mitinge HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikaların genel başkanları, Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, İdris Ersoy, işçi sendikaları il başkanları ve binlerce işçi katılım sağladı. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın konuşmasının ardından gökyüzüne barış güvercinleri uçurularak karanfil dağıtıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, miting sırasında yaptığı konuşmada, “Buradan Eskişehir, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Karabük, Kayseri, Kastamonu, Zonguldak’a selam olsun tüm illerimize selam olsun. Hak-İş burada, Türkiye burada. Bugün Kocaeli'de seksen bir ve tüm Türkiye'deyiz. Meydanlardayız. Selam olsun taleplerimizi güçlü bir şekilde haykırmak için tüm Türkiye'de alanları dolduran yiğit emekçi kardeşlerimizle. Selam olsun Elli altı gündür insanca çalışma koşulları talebiyle Kemalpaşa'da olan ve işçileri burada. Selam olsun.

KAHRAMANLARA SELAM OLSUN

Bugün emekçilerin günü. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde binlerce işçi ile birlikte Kocaeli’den sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz. Bu meydandan yeryüzünün tüm meydanlarında hak için, özgürlük için, siyonist İsrail devletinin Gazze’deki soykırımına hayır demek için, derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, kimliği farklı olsa da insanlık için bir araya gelen, insanlığın yüz akı. Kahramanlara selam olsun. 138 yıl önce insanlık dışı çalışma şartlarına isyan edenlerin sembolleştiği bu günde, taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için Kocaeli’de ve tüm Türkiye’de alanlardayız. 138 yıl önce onları engelleyemediler. Onları durduramadılar. Onlar, emeklerini taçlandırdılar.

SESİMİZ KOCAELİ’DEN YÜKSELİYOR

İnsanca bir yaşam için mücadele eden, Lezita işçileri başta olmak üzere, grevdeki, eylemdeki bütün işçi kardeşlerimin, Türkiye ve dünya emekçilerin, bütün dünyanın gözleri önünde bir insanlık dramı yaşayan Filistinli emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü’nü bütün kalbimle kutluyorum. Bugün sesimiz, emeğin emekçi ile yoğrulduğu Kocaeli’den yükseliyor. Sesimiz yeryüzünün tüm mazlum coğrafyalarında yankı buluyor. Tüm dünya emekçilerinin yüreklerini ayağa kaldırıyor. Çünkü gözyaşının ve alın terinin rengi tüm yeryüzünde aynıdır. Çünkü biz, nerede bir mazlum ve mağdur varsa onların derdiyle dertlenen, onların acısını duyan, onlarla kader birliği yapan bir misyonun sahipleriyiz.

SOYKIRIM VE VAHŞETE KARŞI SES ÇIKARIYORUZ

Biz tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların gözyaşı, dili ve vicdanı olmak zorundayız. Onun için savaşın acılarını yaşayanlara, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluğun pençesinde çırpınanlara, mültecilere, göçmenlere merhamet elimizi uzatıyoruz. Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulüm, soykırım ve vahşete karşı çıkıyoruz. Dünyanın tüm mazlum ve mağdurları için barış, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizi güçlü bir şekilde haykırıyoruz. 1 Mayıs, işçi iradesinin ve insan olma onurunun yükseldiği gündür.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Biz 1 Mayıs’ta rengimizle, sesimizle, nefesimizle, emeğimizle Türkiye’yi bir halı gibi dokuyoruz. Alınteri, üretim, adil paylaşım için, insanca ve özgürce bir yaşam için, eşitlik, adalet ve demokrasi için buradayız. Haklarımız için, özgürlüklerimiz için buradayız. Dayanışma için, birlik ve beraberlik için buradayız. Hep birlikteyiz” ifadelerini kullanarak 1 Mayıs’ta Kocaeli’den sendikal taleplerini sıraladı: "Bu kutlu meydandan, Kocaeli’nden sesleniyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını, sendikalara üye olduğu için işçilerin işten atılmalarının son bulmasını istiyoruz. Bugün, bu alanda ücretler üzerindeki ağır vergi yüküne bir kez daha dikkat çekiyoruz. Vergide adalet sağlanmasını, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz”