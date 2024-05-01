İşçiler taleplerini hep birlikte haykırdı

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlama programı, Real AVM otoparkında düzenlendi. İşçiler, şiddetin, tacizin, tecavüzün son bulduğu, yağma, talan ve sömürü düzenlerinin olmadığı, kadınların eşit ve özgür yaşadığı, çocuklara daha yaşanabilir, özgür bir ülke bırakma umudu, basının sansürlenmediği, demokrasinin hakim olduğu, iş, emek, özgürlük taleplerini hep bir ağızdan dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Emek ve Demokrasi Güçleri Belediye İş Hanı önünde bir araya geldi. İşçi Bayramı yürüyüşüne; CHP genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Milletvekilleri; Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, BARO Başkanı Mehmet Gül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, 1 Mayıs Terpit Komitesi, Emek ve Demokrasi Güçleri altında birleşen odalar ve vatandaşlar katıldı. Güvenlik gucleri de alanda ust düzey onl aldı. Yüzlerce vatandaş, işçi bayramında 'Susma sustukça sıra sana gelecek, işçiyi, haklıyız, kazanacağız, baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, iş, ekmek, özgürlük, Yusuf, Hüseyi, Deniz; sürüyo, sürecek mücadelemiz, sermaye mezara, emek iktidara, yaşasın 1 Mayıs alanlandayız, bu menleket bizim yobaza, faşiste bırakmayız’ sloganları ile kutlama alanı olan Real AVM otoparkına doğru yürüdü.

HERKES ORADAYDI

Kutlamalara Kocaeli Barosu, CHP, DEM Parti, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Kocaeli Halkevleri, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Kocaeli KHK'lılar Platformu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Atatürkçü Düşünce Derneği, EMADDER Kocaeli, VELİ-DER, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Kocaeli Tabip Odası, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliğine Bağlı odalar, Kocaeli Çevre Platformu, Öğretmen Sendikası, KESK'e bağlı sendikalar, Eğitim Sen, TÜM- BEL-SEN, SES, Büro Emekçileri Sendikası, Kocaeli Veterinerler Odası, Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası, Alevi Kültür Derneği Kocaeli Şubesi, kamu ve özel sektörde çalışan işçiler katıldı.

BURHANOĞLU: YETER

Saat 14.30’a doğru alana tamamıyla giriş yapan işçiler, taleplerini sloganlarla dile getirdi. Saygı duruşunun ardından başlayan programda Filistinliler için destek çağrıları da yapıldı. KESK Platformu Dönem Sözcüsü Levent Burhanoğlu, yaptığı konuşmada “Yoksulluk sınırı 64 bin TL’yi aştı. Emekli 10 bin TL ile asgari ücretli 17 bin TL ile yaşam savaşı veriyor. Emekçimiz ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken bazı milletvekilleri de yurt dışından yediği ıstakozu sosyal medyada paylaşıyor. Gelir adaletsizliği uçurumu gün be gün büyüyor. Bu düzene artık yeter diyoruz. Emeğin, özgürlüğün, laikliğin hakim olduğu dünya için omuz omuza verelim. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz.” şeklinde konuştu.

ELMA: EMPERYALİZM ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ

TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma: “Selam olsun bu kentin işçilerine, emekçilerine… Mesleğini yapmadığı için ülkesini terk etmek zorunda kalanlar bizler bu dünyanın tüm güzelliklerini alın terimiz, emeğimizle üretenleriz. Emperyalizm, on yıllardır emek sömürüş yaştanlar, ekonomik krizler, yağmalar, talanlar ile insanlığın üzerine doğanın yaşamın üzerine gün be gün çöküyor. Bizler bu memleketin olanakları ile okumuş; mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak mesleğimizin gereklerini yerine getiriyoruz. Toplumsal yoksulluğa, açlığa, işsizliğe güvencesizliğe mahkum eden bu düzene karşıyız. Sermayeyi değil sömürüye karşı duran yeni bir yaşamı inşa ediyoruz. Gelin yarınlarımız için mücadele edelim. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sınıf mücadelesi.” ifadelerini kullandı.

MAÇKALI: SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

Kocaeli Tabip Odası Sekreteri Mehtap Maçkalı ise “Yıllardır emeğimiz alın terimizle insanca yaşamak için mücadele ediyoruz. Emeğimizin karşılığı her gün daha da küçülüyor. Savaş bir halk sağlığı sorunudur dedik. Ve savaşlar bugün Gazze’de bir soykırıma varacak şekilde devam ediyor. Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve şiddetin son bulduğu, kimsenin cinsiyetinden kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmediği bir dünya istiyoruz. Birleşerek kazanacağız. Hastaya müşteri denilmesine sağlık bütçesinin özel sermayeye aktarılmasına karşı çıkmak için performans güvencesizlik, şiddet kıskancında son vermek için haksız ve hukuksuzca gece yarısı KHK’larla işten atılan kamu emekçileri olan bugün alanlardayız. Yaşasın 1 Mayıs.” dedi. Ardından katılımcılar için düzenlenen konser tertip edildi.