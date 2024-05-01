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Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü mask

Adana'nın, Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. 

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
# sağlık

01 May 2024 - 15:41 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Emekli - Sokaktaki köpekleri işte böyle insanları parçalasın öldürsün diye besliyorlar.sokaklat vahşi köpek sürüleri ile dolup taşıyor.sokakta köpek terörü var bu terörö akp çıkarttı.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 16:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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