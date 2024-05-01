Kaza, saat 13.00 sıralarında Tütünçiftlik sahili mevkinde meydana geldi. Ömer Ç.’nin kullandığı 41 KT 156 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki S.K.’ye ait 41 AFR 759 plakalı otomobile, daha sonra ise babası O.K.’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki erkek bebek K.K.'nin içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Otomobilin çarpmasının ardından devrilen arabadaki bebek ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
- Asayiş
Korkunç kaza: Otomobil bebek arabasına çarptı
Körfez ilçesinde otomobil, park halindeki bir otomobile, daha sonra da içerisinde 2 yaşındaki erkek bebeğin bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada bebek ağır yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.