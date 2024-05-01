Oktay Saral, Taksim'e yürümek isteyenleri hedef aldı: 'Size demokrasi fazla'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e yürümek isteyen yurttaşları hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral'ın kullandığı ifadeler tepki çekti.
Saraçhane'de yaşanan arbedeye dair görüntüler paylaşan Saral, şu ifadeleri kullandı:
"Derdi 1 Mayıs’ı kutlamak olanın yolu Taksim olmamalı...
Devletin uygun gördüğü birçok alanda kutlama yapmayı kabul etmeyeceksin, sırf kaos olsun diye Taksim'i kutsallaştırıp tabulaştıracaksın...
"SİZE DEMOKRASİ ÇOK FAZLA"
Devletin emniyet güçlerine saldıran vandallara ve onların destekçilerine söylüyorum; her defasında demokrasi örneği gösterdiğiniz başta ABD ve Avrupa ülkelerinde bu vandallıkları yapsaydınız sonunuz ne olurdu
Size ve sizin gibi hukuk ve kural tanımazlara demokrasi çok fazla… Ya devlet başa ya kuzgun leşe!"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kurt - ESAD'I PROTESTO EDEN SURİYELİLER TAKSİMDE MİTİNG YAPARKEN SERBEST,
TÜRK İŞÇİSİNİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ TAKSİMDE, İŞÇİNİN BAYRAM YAPMASI YASAK.
YAZIKLAR OLSUN SİZE...
Emekli - Erken seçimden sonra kaçan sen olma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.