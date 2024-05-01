Şehit Rıdvan Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı

27 Eylül 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanarak Ankara GATA Hastanesi'ne kaldırılan ve 2 yıldır tedavi gören Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy (24), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Gürsoy, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinin Kadı Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Gürsoy için Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından helallik istendi. Cenaze namazının ardından şehit, askeri törenle gözyaşları arasında Balıköy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, siyasi parti ilçe başkanları, şehit ve gazi dernekleri, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.