01 May 2024 - 16:03- Asayiş G:

Gölcük Tersanesi çalışanı intihar etti

Gölcük Tersane Komutanlığı personeli Cemal Erenoğlu intihar etti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Gölcük Tersanesi çalışanı intihar etti mask

Gölcük Tersane Komutanlığı personellerinden 4 çocuk babası Cemal Erenoğlu’nun intihar ettiği öğrenildi. Türk Harb-İş Sendikası  Kocaeli Şubesi üyelerinin vefatı sonrası yaptığı açıklamada: “Gölcük Tersanesi Komutanlığı 72 Armador Fb. çalışanı Cemal Erenoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi  1 Mayıs  2024 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Yuvacık Merkez camiinden kaldırılacak.” ifadelerini kullandı.
# 1 mayıs, TÜRK, 2024

01 May 2024 - 16:03 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.189.554 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL