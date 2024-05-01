Atalar Mahallesi'ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerce bulundukları alandan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
01 May 2024 - 16:16- Asayiş Güncelleme:
İşçi Bayramı'nda iş kazası: 3 işçi platform altında kaldı
Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.