İşçi Bayramı'nda iş kazası: 3 işçi platform altında kaldı

Atalar Mahallesi'ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerce bulundukları alandan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.