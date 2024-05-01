01 May 2024 - 16:16- Asayiş G:

İşçi Bayramı'nda iş kazası: 3 işçi platform altında kaldı

Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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İşçi Bayramı'nda iş kazası: 3 işçi platform altında kaldı mask
İşçi Bayramı'nda iş kazası: 3 işçi platform altında kaldı
İşçi Bayramı'nda iş kazası: 3 işçi platform altında kaldı
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Atalar Mahallesi'ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerce bulundukları alandan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık

01 May 2024 - 16:16 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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