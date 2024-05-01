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Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti mask

Cumhuriyet Mahallesi Erhan Sokak'ta bir araçta M.K. ile F.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Kavgaya dönüşe olayda F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olayda ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
# sağlık, cumhuriyet

01 May 2024 - 16:19 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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