01 May 2024 - 16:26- Gündem G:

Esrarengiz cisim Kocaeli’de görüldü

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Esrarengiz cisim Kocaeli’de görüldü
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Önce Hatay’ın İskenderun ilçesinde ardından Muş’un Varto ilçesi semalarında daha sonra ise Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen ve insan şeklini andıran garip cisim bu kez de Kocaeli semalarında görüldü

Esrarengiz cisim Kocaeli’de görüldü

01 May 2024 - 16:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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