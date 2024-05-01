Bakan Yerlikaya: Taksim'e ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenlere yönelik polis müdahalelerinde gözaltına alınanların sayısını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.
Yerlikaya ayrıca, Taksim Meydanı'na çıkan sokak ve caddeleri kapatıp meydana gitmek isteyenlere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale eden polis için de "teşekkür" mesajı paylaştı.
Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle" dedi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kurt - ESAD'I PROTESTO EDEN SURİYELİLER TAKSİMDE MİTİNG YAPARKEN SERBEST,
TÜRK İŞÇİSİNİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ TAKSİMDE, İŞÇİNİN BAYRAM YAPMASI YASAK.
YAZIKLAR OLSUN SİZE...
Nereye Payidar? - Bazı yerlerin, bazı tarihlerin, bazı olayların kendine özgü sembolleşmiş halleri vardır.
Evet 1 Mayıs demek Taksim demektir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.