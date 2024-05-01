Yalova’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli istikametinde seyreden 34 HE 0056 plakalı Skoda marka otomobil, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkiinde aynı istikamette seyreden Kübra S. idaresindeki 34 EU 3401 plakalı Mini marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 HE 0056 plakalı araç yolun kenarında boş araziye girdi. Kazada yaralanan Kübra S., olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli istikametinde seyreden 34 HE 0056 plakalı Skoda marka otomobil, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkiinde aynı istikamette seyreden Kübra S. idaresindeki 34 EU 3401 plakalı Mini marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 HE 0056 plakalı araç yolun kenarında boş araziye girdi. Kazada yaralanan Kübra S., olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.