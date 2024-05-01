- Ekonomi

LPG'ye indirim yolda!

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Otogaza (LPG) yarın geceden itibaren indirim bekleniyor.

LPG'ye indirim yolda! mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Kaynak: CUMHURİYET
# Zam

01 May 2024 - 17:30 - Ekonomi

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