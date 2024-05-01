LPG'ye indirim yolda!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Kaynak: CUMHURİYET