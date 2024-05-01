Yumurtada mayıs kanyonu! Fiyatlar düştü

Mutfakların olmazsa olmazı yumurta fiyatlarına zam üstüne zam gelirken, yumurta fiyatlar Mayıs ayında düşüş yaşadı. Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon bu düşüş ile ilgili şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı;

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değiştiğine dikkat çekerek, yumurta tüketiminin azalmasının arz talep dengesi nedeniyle fiyatlarda etkisi olduğu vurguladı. Ayrıca, yumurta tüketiminin azalmasıyla birlikte, tavuk sürülerinin gençleştirilmesinden kaynaklı fiyatlarda düşüş yaşandığını açıkladı.

YUM-BİR’in verilerinden elde edilen bilgilere göre, kafes yetiştiriciliğiyle üretilen, 1 Ocak’ta tanesi 2,75 liradan üreticiden çıkan büyük boy yumurta fiyatları, market raflarında tanesi 4, kolisi 120 liradan yerini aldığı, 1 Nisan itibarıyla üreticiden aynı özelliklerle yumurtanın çıkış fiyatı 1,75, marketlerdeki 30’lu fiyatı 86 liraya kadar düştüğü bilgisine ulaşıldı.

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon göre bu durum, sektörün, üretimi daraltması nedeniyle yumurta fiyatları yükseldiğini ve üretimde dengeye ulaştıktan sonra fiyatların tekrar düşüşe geçtiği bilgisi yer alıyor.

Uzmanlar bu durumu değerlendirdi!

Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon bu durumu Mayıs ayı çukuru olarak açıklayarak şu bilgileri aktardı;

Kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişirken, yumurta tüketiminin azalması ve aynı zamanda da tavuk sürülerinin gençleştirilmesine bağlı olarak, fiyatlarda düşüş yaşandığını dile getiren, YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, bu durumun sektör tarafından “mayıs çukuru” olarak adlandırıldığını belirtti.

Bu çukurun uzunluğu, derinliği sektörün yatırımlarını etkilediğine dikkat çeken Afyon, “bu mevsimde biraz düşüşlerin öngörülüyor fakat tahmin edilenin üzerinde olunca biraz daha ileriye dönük yatırımlarımızı düzenlemek gerekiyor. Bu sene ise mayıs çukurumuz, mayıs kanyonuna” dönüştü.” Diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.