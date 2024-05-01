Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir KYK yurdunda kalan kız öğrenci, yemekhaneden fotoğraflar paylaştı. Yurtta çıkan yemeklerden yıllardır muzdarip olduklarını ifade eden üniversite öğrencisi, yemeklerden sürekli kıl, tüy gibi maddeler çıktığını söyledi.
YEMEKLERDEN NELER ÇIKTI NELER
Paylaşılan fotoğraflarda yemekhanede verilen ekmeklerin içinden vida, sulu yemeklerin içindense kıl, kurt ve salyangozların çıktığı görülüyor. Yetkililerden yardım isteyen öğrenci, "Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen hiçbir gelişme yaşanmamakla birlikte 'İstediğiniz yere şikayet edin bana bir şey olmaz' gibi laubali tartışmalar yaşandı. Yemekhanede yemek yiyemiyoruz, bütçemiz de her gün dışarıdan yemek yemeye el vermiyor. Bu mesajı yayınlayarak bize yardımcı olacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ceyda - At yalanı, kim sana inanır,
Vatandaş - Yemek yapan-veren şirket torpilliyse kimse bir şey yapamaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.