Diyanetin kiralık araçlar haricinde 408 aracı olduğu ortaya çıktı

Harcamaların büyüklüğüyle eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 91,8 milyar TL’lik dev bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakıyor.

Gazeteci Mustafa Bildirici, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın envanterindeki taşıt sayısını açıkladı.

Mustafa Bildirici, başkanlığın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A8'in de arasında olduğu, kiralık araçların dışındaki toplam taşıt sayısının 408 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, başkanlığın kiralık araçlar dışında envanterindeki araç sayısı itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bıraktı.

283 BİNEK ARAÇ MEVCUT

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kiraladığı araçların yanında satın aldığı araçların sayısı ise 408’e yükseldi. Diyanet’in envanterindeki 408 aracın 283’ünün binek otomobillerden oluştuğu öğrenildi.

Diyanet’in envanterine kayıtlı bazı araçlar ise şöyle sıralandı:

1 adet üst segment otomobil,

93 adet minibüs,

15 adet kamyonet,

4 adet midibüs,

2 adet otobüs,

2 adet binek arazi aracı.

KİRALIK ARAÇLAR LİSTESİ

Envantere kayıtlı araçların haricinde Erbaş’ın kullanımına sunulan kiralık araçlar da gündem oldu.

Diyanet’in otoparkında yer aldığı kaydedilen araçlardan bazıları ise şöyle:

2 Adet Mercedes

1 Adet Zırhlı Mercedes

1 Adet Mercedes Vıto

1 Adet Audı A8

1 Adet Kırmızı Togg

ALİ ERBAŞ'IN A8 SİPARİŞ VERDİ İDDİASI

Gazeteci Mustafa Bildirici tarafından açıklanan Diyanet'in kiralık araç listesinde yer alan Audi marka A8 otomobili, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mevcut makam aracı olan Audi’nin A6 modelinin yerine sipariş ettiği ve makam aracı olarak kullanılması için Erbaş'a verilen kırmızı renkli TOGG'un ise başkanlığın filosuna geri gönderildiği iddia edilmişti.

Diyanet, başkanlığın kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç, Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiğini ve o günden itibaren kurum için kullanılan aracın, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanmasından dolayı ihtiyaca cevap verememeye başladığını gerekçe olarak gösterdi.

2023 senesinden itibaren Başkanlığın envanterine giren TOGG marka aracın ise, makam hizmetlerinde kullanıldığının belirtildiği açıklamada, haberlere konu olan A8 aracının ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralandığını duyurdu.

Kaynak: BİRGÜN