Bedelli Askerlik yapacaklara kötü haber

Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödeyeceği tutar 219.167 TL’ye ulaşacak. Yani 6 ayda bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artacağı anlamına geliyor.
2023 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan güncellemeyle bu ücret 122.351,04 TL’ye yükseltilmişti.
AKP iktidarında bedelli askerlik ilk olarak 2011 yılında çıkarıldı. O dönem ücret 30 bin olarak belirlenmişti. Daha sonra, 2014 yılında yapılan bir düzenlemeyle bedelli askerlik ücreti 18 bin lira olarak güncellenmişti.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Parası olan kısa dönem parası olmayan uzun dönem.bu çok büyük haksızlıktır askerlık yasası yeniden esştlik üzerine yeniden düzenlenmeli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.