Bedelli Askerlik yapacaklara kötü haber

Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödeyeceği tutar 219.167 TL’ye ulaşacak. Yani 6 ayda bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artacağı anlamına geliyor.

2023 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan güncellemeyle bu ücret 122.351,04 TL’ye yükseltilmişti.

AKP iktidarında bedelli askerlik ilk olarak 2011 yılında çıkarıldı. O dönem ücret 30 bin olarak belirlenmişti. Daha sonra, 2014 yılında yapılan bir düzenlemeyle bedelli askerlik ücreti 18 bin lira olarak güncellenmişti.

Kaynak: YENİÇAĞ