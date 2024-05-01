Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bazı talimatlar verdiği iddia edildi.

Erdoğan’ın kongre çalışmaları için çalışmaların başlatılmasını söylediği ve kongrenin kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı ileri sürüldü.

DEĞİŞİM MESAJI

Yönetim değişikliğin ise kongre sonrası yapılacağı belirtildi. Dolayısıyla kongre öncesi değişiklik düşünülmüyor.

Erdoğan'ın konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği de iddia edildi.

Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişeceği söylentileri var.

İKİ AYRI KAMP OLACAK

AKP'de iki ayrı kamp yapılacağı iddia edilirken ilkinin mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacağını ikincisinin ise belediye başkanları ile gerçekleştirileceği öne sürüldü.

Kaynak: NTV