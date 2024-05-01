Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bazı talimatlar verdiği iddia edildi.
Erdoğan’ın kongre çalışmaları için çalışmaların başlatılmasını söylediği ve kongrenin kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı ileri sürüldü.
DEĞİŞİM MESAJI
Yönetim değişikliğin ise kongre sonrası yapılacağı belirtildi. Dolayısıyla kongre öncesi değişiklik düşünülmüyor.
Erdoğan'ın konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği de iddia edildi.
Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişeceği söylentileri var.
İKİ AYRI KAMP OLACAK
AKP'de iki ayrı kamp yapılacağı iddia edilirken ilkinin mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacağını ikincisinin ise belediye başkanları ile gerçekleştirileceği öne sürüldü.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.