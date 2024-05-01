- Ekonomi

SGK duyurdu: Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak ödemeler hakkında duyuru yayınlandı. SGK ödeme süresini uzattı. İşte o saatler adası ödeme yapabilirsiniz.

SGK duyurdu: Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat mask
SGK duyurdu: Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat
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Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından yapılan açıklamada, Vatandaşların prim ve diğer borçlarını web sayfasında yer alan "Kart ile Prim" uygulaması üzerinde kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla haftanın 7 günü ödeme yapılabileceği belirtildi.

SAAT UZATILDI

SGK açıklamasında ödemelerin her gün 00.15-22.00 saatleri arasında yapıldığı belirtilirken, saat düzenlemesine gidildiği kaydedildi. Saat 22.00'den sonra da uygulama üzerinde prim ödeme başvuruda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, 1 saat uzatmaya gidildiği açıklandı.

Açıklamada "Prim ödeme başvurularının kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00:15 - 23:00 olarak yenilenmiştir" denildi.

Açıklamanın son bölümünde ise "Bu kapsamda vatandaşlarımız Kuruma olan prim ve diğer borçlarını, web sayfamız üzerinden haftanın 7 günü 00:15 - 23:00 saatleri arasında ödeyebilecektir" ifadesi kullanıldı.

SGK duyurdu: Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat

Kaynak: YENİÇAĞ

# ifade, ödeme

01 May 2024 - 19:25 - Ekonomi

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