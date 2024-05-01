SGK duyurdu: Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından yapılan açıklamada, Vatandaşların prim ve diğer borçlarını web sayfasında yer alan "Kart ile Prim" uygulaması üzerinde kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla haftanın 7 günü ödeme yapılabileceği belirtildi.
SAAT UZATILDI
SGK açıklamasında ödemelerin her gün 00.15-22.00 saatleri arasında yapıldığı belirtilirken, saat düzenlemesine gidildiği kaydedildi. Saat 22.00'den sonra da uygulama üzerinde prim ödeme başvuruda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, 1 saat uzatmaya gidildiği açıklandı.
Açıklamada "Prim ödeme başvurularının kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00:15 - 23:00 olarak yenilenmiştir" denildi.
Açıklamanın son bölümünde ise "Bu kapsamda vatandaşlarımız Kuruma olan prim ve diğer borçlarını, web sayfamız üzerinden haftanın 7 günü 00:15 - 23:00 saatleri arasında ödeyebilecektir" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.