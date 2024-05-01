Fatih Erbakan ipleri kopardı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan KRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"YANLIŞA YANLIŞ DERİZ"
“İttifaklar belli bir çizgi ve prensipler doğrultusunda olması lazım” Erbakan, “Yani İttifak yaptık diye bir partiyle veya üç partiyle birbirinin yanlışını da onaylayan, birbirine adeta noter makamı gibi davranan bir hale gelirse bunu çok uygun görmüyoruz. Zaten bizim Cumhur İttifakı’nda uzun ömürlü olmayışımızın en önemli nedenlerinden biri bu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz. Doğrudan kastımız da milletin hayrına faydasına veya zararına olacak işler. Tabi ‘yanlışımıza da doğru diyeceksin’ dedikleri noktada da biz dedik ki bizim için ‘böyle bir ittifak olmaz’ Yanlışa da doğru dememiz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı’nda olmadıklarını vurgulayan Fatih Erbakan, son seçimlerde kendi adaylarını çıkarttıklarını ve bu ittifaka katılmadıklarını söyledi.
Erbakan, Erdoğan ve Bahçeli’nin kendilerine yönelik açıklamalarıyla ilgili polemik yapmak istemediklerini ve çözüm odaklı siyaset yaptıklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
M. Karali - Menfaatçi, vefasız, çapsız, mirasyedi. Bu şahıs için söylenebilecek bir çok sıfattan sadece bir kaçı.
Saadetli - İstediğiniz kadar iftira atın milli görüşün mayası saglam omurgalı bir parti akp gibi fetodan ayrılıp gelen devşirme bir parti degil.
Emekli - Akp ile bir araya gelme sonuna kadar beraber yürüyelim.akp ile ortak olmak görüşmek demek millete seçmene insanımıza ihanet demektir.artık CHP MHP ve akp ye oy vermeyecegim.akp ile yan yana gelen siyasi parti kendini bitirir.şeffaf belediyecilik sizinle gelecek bu cumhurijeti yeniden milli görüş kurulacaktır.erdoganın yıktıgı cumhuriyet rejimini seninle yeniden kuracagız..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.