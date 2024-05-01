Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor

14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri sonrasında CHP’de, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası ise İYİ Parti’de kurultay süreçleri yaşanmış, partilerin genel başkanları siyaset sahnesinden çekilmişti.

Temel Karamollaoğlu’nun genel başkan olduğu Saadet Partisi de kongre kararı almıştı.

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, “6’lı masanın bütün liderleri tarihe karışacak” başlıklı yazısından dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan partililerin memnun olmadığını, bir değişim yaşanacağını iddia etti.

Uysal’ın yerine partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olan Cemal Enginyurt’un geleceğini ileri sürdü.

“KENDİ KENDİLERİNİ TASFİYE ETTİLER”

“Zamanın ruhu durmuyor” diyen Ataklı, “Kılıçdaroğlu’nun arkasından Meral Akşener de partisinin başından ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi sırada diğer partilerin genel başkanları var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yakında yerini bir başkasına bırakacak. Demokrat Parti’de de çalkantı var, kimse genel başkandan memnun değil. Göreceksiniz bu partide de başkan değişecek, aldığım duyumlara göre Cemal Enginyurt’un partinin başına geçmesi büyük olasılık. Deva ve Gelecek için bir şey söylemeye bile gerek yok, çünkü bu iki parti de artık etkisiz eleman durumunda. Dönem sonuna kadar CHP’nin sırtından meclise giren bu iki partinin milletvekilleri şimdi kendilerine bir yer arayışı içinde. Parti başkanlarının ise gelecek seçime kadar bir varlık göstermeleri çok zor, artık başkanlıkları kağıt üzerindedir. Sonuçta 6’lı masanın tüm liderleri kendi kendilerini tasfiye etmiş oldular” ifadelerini kullandı.

Kaynak: YENİÇAĞ