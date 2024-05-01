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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı
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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu! mask
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
# TÜRK

01 May 2024 - 22:14 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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