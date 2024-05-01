Fed faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Fed kararı oybirliğiyle aldı. Toplantı notlarında yine enflasyona büyük yer ayrıldı. Fed enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacağını ifade etti. ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı metni şöyle:

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamanın tam metni şöyle: Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. İstihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır. Enflasyon geçtiğimiz yıl içinde gerilemiş ancak yüksek seyretmeye devam etmiştir. Son aylarda, Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydedilmemiştir.

Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı amaçlamaktadır. Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin geçtiğimiz yıl içinde daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini değerlendirmektedir. Ekonomik görünüm belirsizdir ve Kurul enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir. Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5-1/4 ila 5-1/2 olarak korumaya karar vermiştir.

Federal fon oranı için hedef aralığında yapılacak herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşünmemektedir.

Buna ek olarak, Komite Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Haziran ayından itibaren Komite, Hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürerek menkul kıymet varlıklarının azalma hızını yavaşlatacaktır. Komite, ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymetler üzerindeki aylık itfa üst sınırını 35 milyar dolar olarak koruyacak ve bu üst sınırı aşan (daha fazla) -2- anapara ödemelerini Hazine menkul kıymetlerine yeniden yatıracaktır. Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergilemektedir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Kurul, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesini dikkate alacaktır.