Kayıt dışılıkla mücadele kesintisiz sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir aşamaya geçti. Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak, denetimler sıkılaştırılacak. 81 İlin giriş çıkışında ticari araçlar durduruluyor. Belgeler kontrol ediliyor. Kontrollerde usulsüzlük tespit edilen araçlara 4 günde 29 milyon lira ceza kesildi.
PARA CEZALARININ YANINDA KAPAMA CEZALARI DA GELECEK
2024 vergide denetim yılı olacak. İlk etapta lira, KDV oranları ve iban hesapları mercek altına alındı. Hileli KDV oranı uygulayan, iban hesabını kiraya veren mükellefler tek tek tespit edildi.
İkinci aşamada ise gıdadan inşaata, kuyumculuktan enerjiye hemen her alanda tüm sektörler sıkı denetime tabi tutuluyor. Faturalar inceleniyor. Hesap hareketlerine bakılıyor.
Usulsüzlüklerde idari para cezalarının yanında firmalara kapatma cezaları da gelebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Cadde - köseköy, başiskeledeki foto platoların ve av köşkü gibi gelin dağmat fotoğraf mekanlarının orada bekleyin, eline fotoğraf makinası alıp kayıt dışı çalışan bir sürü kişi bulabilirsiniz, 8 bin tl ye çekim yapıyorlar
Maliyeci - börekçiler berberler .
Gül - Kuyumcular dikkat sırada varsınız
Gerçek Çözüm - Boş işlerle uğraşıyorlar, kayıtdışını önlemek için fiziki parayı kaldırıp, sanal parayı çıkartacaksınız
Veya,kağıt parayı piyasadan çekeceksiniz,en büyük para madeni 1 tl. olmalıdır, herkes kart ile alışveriş yapmalı,
bunların dışındakiler çözüm değil, personel,ekipman, araç gereç israfından başkası değildir.
Kadir41 - Fabrikalarımız, çiftçilerimiz bitti ülkenin tek geliri vergi ve cezalar oldu
Bosver - Fabrikalar ne zaman vergi verdi ki kazanca istinaden işçinin ödediği verginin yanında deve de kulak. Bir de devletten teşvik alıyorlar örnek asgari ücret desteği vs. bu teşviklerin parasını devlet mi ödüyor, hayır. İşçinin İşsizlik fonuna zorla kesilen parasından işverenlere teşvik destek her derseniz veriliyor. Yani işçi çalıştığı patronuna para veriyor. Küçük esnafta da vergiden kaçınan meslek grupları var kuaförler taksiciler birde bu adamları basit usul olarak vergilendiriyorlar. Taksi plakası 6-10 milyon arası ama basit usul ? vergi veriyorlar mı? Bahane hazır mazot pahalı yapma kardeş biz salak mıyız senin paranın dibine vurduğunu bilmiyor muyuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.