Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak

Bosver - @Kadir41 01 nolu yoruma cevabı: Fabrikalar ne zaman vergi verdi ki kazanca istinaden işçinin ödediği verginin yanında deve de kulak. Bir de devletten teşvik alıyorlar örnek asgari ücret desteği vs. bu teşviklerin parasını devlet mi ödüyor, hayır. İşçinin İşsizlik fonuna zorla kesilen parasından işverenlere teşvik destek her derseniz veriliyor. Yani işçi çalıştığı patronuna para veriyor. Küçük esnafta da vergiden kaçınan meslek grupları var kuaförler taksiciler birde bu adamları basit usul olarak vergilendiriyorlar. Taksi plakası 6-10 milyon arası ama basit usul ? vergi veriyorlar mı? Bahane hazır mazot pahalı yapma kardeş biz salak mıyız senin paranın dibine vurduğunu bilmiyor muyuz